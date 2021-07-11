Menajerimi Ara son bölüm izle! Dicle ve Barış aralarındaki buzları eritiyor

Menajerimi Ara dizisi 45. bölümüyle Star TV ekranlarında yayın hayatına veda etti. Dizinin televizyon ekranlarında yayınlanan final bölümü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Menajerimi Ara son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Star TV ile Menajerimi Ara dizisi 5. bölüm izleme bağlantısı ve özet detayları şöyle;
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Kıraç'ın polisler tarafından apar topar götürülmesi herkese büyük bir şok yaşatır. Yaşanan büyük karmaşanın ardından Kıraç aklanır. Süper Ego ve Ceyda, son bir savaş için karşı karşıya gelir. Yeni bir uluslararası projeye oyuncularını sokmayı başaran taraf, Ego Ajans'ın sahibi olacaktır.