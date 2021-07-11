Menajerimi Ara son bölüm izle! Dicle ve Barış aralarındaki buzları eritiyor





MENAJERİMİ ARA 45. BÖLÜM (FİNAL) ÖZETİ

Kıraç'ın polisler tarafından apar topar götürülmesi herkese büyük bir şok yaşatır. Yaşanan büyük karmaşanın ardından Kıraç aklanır. Süper Ego ve Ceyda, son bir savaş için karşı karşıya gelir. Yeni bir uluslararası projeye oyuncularını sokmayı başaran taraf, Ego Ajans'ın sahibi olacaktır.