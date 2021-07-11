Motosiklet kazaları bir haftada 4 can aldı

İzmir'de motosiklet kazaları bir hafta içinde 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

İlk kaza, 30 Haziran'da Konak ilçesinde meydana geldi. 21 yaşındaki Elif Süer'in kullandığı motosiklete 35 AUF 614 plakalı TIR'ın çarptı. Bir fast food zincirinde çalışan ve işe gidip gelirken ulaşımını motosikletiyle sağlayan genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazaya karıştığı motosikletini 2 ay önce aldığı ortaya çıkan Süer'in Karabağlar Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu olduğu, birlikte yaşadığı ailenin 1'i engelli 4 çocuğu bulunduğu ortaya çıkmıştı. Kazanın ardından tır şoförü Çağlar Taşpınar gözaltına alındı.



Elif Süer

İkinci kaza, 2 Temmuz'da Tire-Gökçen Yolu Peşrefli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası 66 yaşındaki Recep Gültekin motosikletiyle anayola çıkarken Özcan Ç. yönetimindeki 09 AH 742 plakalı otomobille çarpıştı. Gültekin olay yerinde can verdi. Uzun yıllar Tire Vergi Dairesinde çalışıp emekli olan Gültekin Tire'de sevilen bir isimdi.



Recep Gültekin

YUNUS POLİSİ OLMAK İSTİYORDU

Üçüncü kaza, 5 Temmuz Pazartesi günü öğlen saat 12.30 saatlerinde İzmir- Çeşme Otoyolu Zeytinler mevkisinde meydana geldi. Buca'da yaşayan 22 yaşındaki Dilara Çeke, tutkunu olduğu motosikletine atlayarak Çeşme'ye gezmeye gitti. Çeşme'de vakit geçiren Çeke, öğlen saatlerinde kent merkezine doğru dönüşe geçti. Otoyolda hızla ilerleyen genç kız, virajı alamayarak bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çeke'nin olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kızın instagram hesabından, tutkunu olduğu motosikletinin fotoğrafını paylaşarak altına "10 saniyelik yolu bile seninle geliyorum. Hep yanımda kal diye" yazdığı görüldü.



Dilara Çeke

Ayrıca hikayesinde paylaştığı motosikletinin fotoğrafına eklediği şarkının, "Tarifi zor ne diyeyim. Ölüyorum gözlerine, ölüyorum ah bana sor. Yaşıyorum seni delice. Yaşatıyorsun beni. Bitiyorum her şeyine" sözleri dikkat çekti. İki tekerleğe olan tutkusundan dolayı motosikletli yunus polisi olmayı çok isteyen Dilara, Buca Ensari Cami'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Bebeklikten beri bir arada büyüyen ve adeta Dilara ile kardeş gibi olan kuzeni Kevser Ergüler, "Motosiklet kullanmayı çok seviyordu. Bu nedenle motosikletli yunus polisi olmayı çok istiyordu" diye konuşmuştu. Son kaza, 6 Temmuz'da Bayındır ilçesinde yaşandı. 27 yaşındaki İsmail Bahçıvanoğlu, Torbalı-Bayındır kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yola savrulan sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.



İsmail Bahçıvanoğlu

Bahçıvanoğlu'nun cenazesi, otopsi için Bayındır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.