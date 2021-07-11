Muhtarı kurtarmak isterken canından oldu

Antalya'da Kepez ilçesi Baraj Mahallesinde 9 Temmuz Cuma akşamı saat 22.30 sıralarında Baraj Mahallesi'nde bir parkta koyun otlatanlardan rahatsız olan mahalleli, muhtar Adnan Uç'a haber verdi.

Parka gelen Muhtar, 6 kişilik gruba koyunları başka yerde otlatmalarını istedi. Karşılıklı tartışmanın ardından kavga çıktı. Kavgayı ayırmaya çalışan faktöring ve finans işi yaptığı öğrenilen ekonomist Eşref Demircan (31), gruptaki bir kişinin elindeki silahı aldı. Bu arada arkadan yaklaşan satırlı bir kişi, genç adamın kafasına satırla vurdu. Kavgayı görüp olay yerine gelen muhtarın kardeşi Ayhan Uç da kafasından yaralandı.

MUHTARI KURTARDI KENDİSİ ÖLDÜ

Silahlı satırlı kavganın ardından olay yerine gelen polis tarafları ayırdıktan sonra yaralıları ambulansla hastanelere kaldırdı. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eşref Demircan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsini ardından bir çocuk babası Eşref Demircan Burdur'un Çavdır ilçesinde sevenleri ve yakınlarını gözyaşları arasında toprağa verildi.

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Korkunç cinayetin ardından Mertcan Demir (41) cinayet masası ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baraj Mahallesi Muhtarı Adnan Uç, "Olay üzüntü verici. Benim kardeşim Ayhan Uç'ta bu kişilerin saldırısı sonucu başından yaralandı" diye konuştu.