Münevver Karabulut’un öldürüldüğü koltukta mutluluk pozu

Ailenin soğukkanlı tavırlarına bir yenisi daha eklendi. Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi S. Garipoğlu kısa bir süre önce Instagram hesabından yaptığı paylaşım ailenin yıllar önce üzerinde cinayet işlenen koltuğu hala kullandıklarını da ortaya çıktı. Mutlu bir aile fotoğrafı gibi görünen ve yeni çekilmiş olan fotoğrafta, Garipoğlu ailesinin oturduğu koltuğun Münevver Karabulut'un öldürüldüğü odadaki koltukla aynı olması dikkat çekti.

Sosyal medyadan gelen yoğun tepkiler üzerine kısa bir süre sonra S. Garipoğlu o aile fotoğrafını sildi.