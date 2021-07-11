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Giriş Tarihi: 12.7.2021 00:14

Münevver Karabulut’un öldürüldüğü koltukta mutluluk pozu

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Münevver Karabulut’un öldürüldüğü koltukta mutluluk pozu

Tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran vahşi cinayette korkunç detay yıllar sonra paylaşılan bir fotoğrafla ortaya çıktı. Münevver Karabulut’un hunharca parçalara ayrıldığı koltukta Cem Garipoğlu’nun kız kardeşinin arkadaşlarıyla gülerek verdiği “mutlu aile” pozu büyük tepki topladı.

3 Mart 2009 tarihinde Tüm Türkiye kanlı bir infaza uyandı. 17 yaşındaki Münevver Karabulut sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından Bahçeşehir'deki villasında vahşice öldürülerek parçalara ayrıldı. Korkunç cinayetten sonra uzun bir süre kaçan Cem Garipoğlu 10 Ekim 2014'te Silivri'deki kapalı cezaevinde ölü bulunurken, Garipoğlu ailesinin cinayetten sonraki soğukkanlı tavırları herkes tarafından tepki çekmişti.

Ailenin soğukkanlı tavırlarına bir yenisi daha eklendi. Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi S. Garipoğlu kısa bir süre önce Instagram hesabından yaptığı paylaşım ailenin yıllar önce üzerinde cinayet işlenen koltuğu hala kullandıklarını da ortaya çıktı. Mutlu bir aile fotoğrafı gibi görünen ve yeni çekilmiş olan fotoğrafta, Garipoğlu ailesinin oturduğu koltuğun Münevver Karabulut'un öldürüldüğü odadaki koltukla aynı olması dikkat çekti.
Sosyal medyadan gelen yoğun tepkiler üzerine kısa bir süre sonra S. Garipoğlu o aile fotoğrafını sildi.

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Münevver Karabulut’un öldürüldüğü koltukta mutluluk pozu
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