Salgın sürecinde vatandaşlara birçok ödenek sunulurken bunlardan bir tanesi ücretsiz izin maaş desteği (nakdi destek) olmuştu. Bakanlık tarafından verilen ödeneğin bu ay itibarıyla sona ermesi beklenirken Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son dakika kararı duyuruldu. Gelen son açıklamada ise haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin Temmuz'da yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda; Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, destek ödemesi uzatıldı mı? Haziran ayı 2021 Nakdi ücret desteği sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtı
Nakdi ücret desteğine ilişkin açıklama Bakan Bilgin'den geldi.
En son alınan karar ile nakdi ücret desteği, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatılmıştı.
Nakdi ücret desteği ödemelerinin yeniden uzatılmadı.
Vedat Bilgin'in nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili açıklaması şöyle;
''Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödemelerini PTT üzerinden alabilirler.''
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından nakdi ücret desteğinin önce 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu tarih uzatılarak 30 Haziran'a kadar çekilmişti. Herhangi bir uzatma kararı alınmadığı taktirde nakdi ücret desteği Temmuz ayının ilk haftasında son kez hesaplara yatırılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ücretsiz izin maaş desteği olan nakdi destek ödemeleri ödemelerinin bugün itibariyle yatırılacağını duyurdu.
Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da gerçekleştirildi. Haziran ayına ait son ödemelerin Temmuz ayı başında yapılacak. Bakan Bilgin: "Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapıyoruz" açıklamasında bulundu.
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT'ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.
Ödemeler "turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-odemesi" internet adresinden sorgulanabiliyor.
2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştır. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenmektedir. Nakdi ücret desteği 1500 lira olarak açıklandı.