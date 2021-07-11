Pandemiyi fırsata çevirdi! Roman yazdı!

İstanbul'da yaşayan ve Polis Radyosu'nda uzun yıllar sunucu olarak dinleyiciye ulaşan Ferhan Metin; koronavirüs salgınının eve kapadığı süreci roman yazarak değerlendirdi. Metin, "Şafak Kokusu: Suna" adlı kitabıyla bu kez okuyucuyla buluştu.

Ferhan Metin, radyoculuk serüvenine sivil memur olarak Polis Radyosu'nda başladı. 25 yıl boyunca farklı illerde çalıştı. Sunuculuk ve programlar yapan Ferhan Metin; görev sürecinde Hadise, Gökhan Türkmen, Emre Aydın, Mabel Matiz, Bora Duran ve Gülşen gibi çok sayıda ünlü ismi programına konuk etti. Konuk ettiği 60 ünlü ismi Polis Haftası'nda buluşturan Ferhan Metin, Pandemi sürecini fırsata çevirdi ve bir roman yazdı.

Ferhan Metin'in "Şafak Kokusu: Suna" isimli romanı okuyucuyla buluştu. Yıllardır yazmayı planladığı kitabını tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Ferhan Metin "Kitabın kadın kahramanı "Suna" ismi 15 yıl önce aklımda vardı. "Ben bir gün bir kitap yazacağım" derdim ve Pandemi sürecinde hedefime ulaştım. Çok mutluyum. Kitabımın her satırında bir kalbe ve bir insanın ruhuna iz bırakmasını diliyorum" dedi.