Polis ev ev ziyaret ederek KADES’i anlattı

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi (TDP) ekipleri, kadına yönelik şiddete mücadele kapsamında toplumda farkındalık oluşturmak için sokak sokak gezip, ev ev ziyaret ederek vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlattı. Polisin ev ziyareti sırasında denk geldiği 2 çocuk annesi Pınar Şahin (42) kendisinin de KADES kullanıcısı olduğunu ve uygulama sayesinde birçok defa baskı ve şiddetten kurtulduğunu söyledi. Pınar Şahin, "KADES olmasaydı, yine baskı ve şiddet devam edecekti. Şiddet gören kadınlar korkmasınlar, KADES'e güvensinler" dedi.

KADES'İ ANLATTILAR

TDP ekipleri, sokakta karşılaştıkları vatandaşlara ve ziyaret ettikleri ev sakinleri ile iş yeri çalışanlarına KADES kullanımıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürlerden dağıttı. Evinde ziyaret edilen Pınar Şahin kendisinin de KADES'i kullanıldığını belirtti. Eşinin şizofreni hastası ve alkol bağımlısı olduğunu söyleyen Şahin, "Eşim, sürekli 'beni ve kendini öldür' diyordu. Hep ölümden bahsediyordu. Şiddet ve baskı uyguladığı zamanlar oluyordu. Yine böyle bir günde polise telefonla ulaşıp eşimden şikayetçi oldum. Polisler ifademi alırken KADES programını tanıtarak böyle durumlarda uygulamayı kullanarak kendilerine kolaylıkla ulaşıp yardım isteyebileceğimi söylediler." diye konuştu.

KADES'E GÜVENSİNLER

KADES sayesinde hayatının kurtulduğunu dile getiren Şahin şöyle devam etti: "Polislerin bilgilendirmesi üzerine telefonuma KADES uygulamasını yükledim. Sonraki süreçte bir gün yine baskı gördüm. Zor durumdaydım ve kurtulmak için KADES uygulamasını kullandım. Polisler gelip eşimi gözaltına aldılar. Eşimle bir arada bulunmak istemediğimi söyledim. Eşime 15 gün 'uzaklaştırma' cezası verildi. KADES olmasaydı, yine baskı ve şiddet devam edecekti. Şiddet gören kadınlar korkmasınlar, KADES'e güvensinler." ifadelerini kullandı.