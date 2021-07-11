Şanlı bayrağı yırtıp, yere atıp, üzerine basmıştı! Gözaltına alındı

VATANDAŞLAR KADINA TEPKİ GÖSTERDİ

Kadının bayrağı yırttığını gören vatandaşlar olaya ve kadına tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma açıldı ve İstanbul Polisi inceleme başlattı. Kadının, İran uyruklu Z.M. olduğu tespit edildi.