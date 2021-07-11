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Giriş Tarihi: 11.7.2021 21:52 Son Güncelleme: 11.7.2021 22:07

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, tesadüfen oradan geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkanel yaptı. Cep telefonu ile ambulans isteyen Belediye Başkanları, yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Kaza akşam saatlerinde Birecik-Halfeti yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücülerin ismi öğrenilemeyen 63 ACU 257 plakalı otomobil Şanlıurfa istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyir halinde olan 02 AAY 362 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILARA İLK MÜDAHALEYİ BELEDİYE BAŞKANLARI YAPTI

Kazada, sürücüler ile birlikte her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam yaptı. Durumları ağır olmayan yaralıları önce sakinleştiren Belediye Başkanları daha sonra cep telefonu ile 112 Acil Servis'ten ambulans istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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