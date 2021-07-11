Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

YARALILARA İLK MÜDAHALEYİ BELEDİYE BAŞKANLARI YAPTI

Kazada, sürücüler ile birlikte her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam yaptı. Durumları ağır olmayan yaralıları önce sakinleştiren Belediye Başkanları daha sonra cep telefonu ile 112 Acil Servis'ten ambulans istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.