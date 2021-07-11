Şanlıurfa’da tonlarca demirin altında kalın işçi hayatını kaybetti

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri demirlerin altında kalan işçiyi vinç yardımıyla, demirlerin kaldırılması sonucu kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Demirlerin altından ağır yaralı olarak çıkarılan Yaşar Ceylan, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yaşar Ceylan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi olayla ilgili soruşturma başlatıldı.