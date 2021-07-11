Şanlıurfa’da tonlarca demirin altında kalın işçi hayatını kaybetti

Olay dün Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Yeşildirek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eski karayolları binası yerine yapılan TOKİ konutları inşaatlarında çalışan Yaşar Ceylan isimli işçinin üzerine demir düştü. Demir yüklü kamyondan yüklerin boşalttığı sırada boşaltılan alanda bulunan 42 yaşındaki Yaşar Ceylan tonlarca demirin altında kaldı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri demirlerin altında kalan işçiyi vinç yardımıyla, demirlerin kaldırılması sonucu kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Demirlerin altından ağır yaralı olarak çıkarılan Yaşar Ceylan, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yaşar Ceylan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi olayla ilgili soruşturma başlatıldı.