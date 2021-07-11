Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı

Kaza Şanlıurfa'nın Viranşehir- Ceylanpınar yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Viranşehir istikametine seyir halinde olan 34 UK 9029 plakalı otomobil seyir halindeyken iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 63 B 8354 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle duramayan 34 UK 9029 plakalı otomobil, 63 DH 135 plakalı otomobile arkadan çarparak durabildi. 63 DH 135 plakalı otomobil ise şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin ikiye katlandığı kazada araçta sıkışan yaralılar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir ve Şanlıurfa deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı