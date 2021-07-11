Sedir ağaçlarından bal damlıyor

Kurak geçen mevsim sebebiyle aracıların mutsuz olduğunu ifade eden Çay, "Çünkü çiçek balının verimi sadece Mersin'de değil, Anadolu'da neredeyse yüzde 70'e yakın düştü. Bu yıl sadece çok yüksek yaylalarda bir miktar çiçek balı olacak. Bizim çiçek ballarımızın yanında Mersin'de sedir ballarımızda var. Sedir balı bizim için bir umut oldu. Bizi mutlu etti. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Mersin Toroslarında sedir balı sağacağız. Nasıl Ege'nin çam balı varsa artık Mersin'in de sedir balı olacak" diye konuştu.

Sedir balının yöre için ciddi bir ekonomik gelir olacağını kaydeden Çay, şöyle konuştu: