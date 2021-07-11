Siyaset ve medya dünyası bu düğünde buluştu

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Koray Kaya, Psikolog İrem Bengü Yılmazcan ile evlendi. Çiftin nikahını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı.

Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenen düğüne, İstanbul Milletvekilleri Abdullah Güler ve Mustafa Ataş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin katıldı.

Düğüne ayrıca Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil İbiş ile Gazeteciler Muhammed Gencebay Gür, Ömer Faruk Yıldız ve Nazlı Mumay da katıldı.