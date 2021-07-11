SON DAKİKA

Son Dakika Haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Çorum'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 00:53 olarak kayıtlara geçerken, derinliğinin ise 3.6 kilometre olduğu aktarıldı. İşte çevre illerde de hissedilen depreme ilişkin tüm ayrıntılar...
ÇORUM'DA KORKUTAN DEPREM!
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 10, 2021
KORKU-SUNGURLU (CORUM) https://t.co/icuTDiC1wG
11.07.2021, 00:53:26 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 3.6 km#Kandilli
AFAD'TAN AÇIKLAMA!
Depremle ilgili AFAD'dan yapılan paylaşımda "Çorum'un Sungurlu ilçesinde saat 00.53'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.07.11 07:36:55 37.9875 27.0938 4.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.11 06:09:45 40.1748 31.7482 12.9 -.- 1.9 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2021.07.11 05:54:27 38.9417 26.0733 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.11 05:53:25 38.5640 32.1545 8.5 -.- 1.3 -.- SACIKARA-KADINHANI (KONYA) İlksel 2021.07.11 05:44:15 38.9460 26.0355 6.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.11 05:37:29 38.9545 26.0603 5.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.11 05:11:27 38.9305 26.0770 5.6 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.11 05:04:32 37.9147 26.7590 6.9 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.11 05:03:04 40.4640 32.8657 10.9 -.- 1.9 -.- YILDIRIMCATAK-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel 2021.07.11 04:58:26 40.1502 41.7690 12.0 -.- 1.6 -.- YAYLA-PASINLER (ERZURUM) İlksel 2021.07.11 04:45:58 38.9322 26.0615 8.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.11 04:36:15 36.2400 27.1735 24.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.11 04:31:20 38.9527 26.0142 9.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.11 04:30:58 38.9483 26.0290 8.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.11 04:26:26 36.2542 27.1463 23.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.11 03:56:41 38.7137 43.0632 3.0 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel 2021.07.11 03:40:31 36.1128 26.9215 17.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.11 03:30:38 36.2913 27.1265 24.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.11 03:24:27 38.9583 26.0598 2.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.11 03:21:18 39.5520 28.2295 13.1 -.- 2.5 -.- AKCAKERTIL-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel 2021.07.11 03:06:31 36.2847 27.0830 18.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.11 03:00:15 38.3935 23.2920 5.0 -.- 4.2 4.4 YUNANISTAN İlksel 2021.07.11 02:37:10 38.9262 25.9972 8.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.11 02:36:53 37.6975 39.8120 7.9 -.- 1.9 -.- ILERI-SIVEREK (SANLIURFA) İlksel 2021.07.11 02:30:18 38.9230 26.2238 4.6 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.11 02:12:46 38.9295 26.0378 7.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.11 01:28:08 37.9380 29.4008 10.6 -.- 1.4 -.- BELEVI-CAL (DENIZLI) İlksel 2021.07.11 01:12:40 40.0835 34.4658 5.0 -.- 3.2 3.2 AYAGIBUYUK-SUNGURLU (CORUM) İlksel 2021.07.11 01:07:15 40.1362 34.4657 5.2 -.- 1.4 -.- BUYUKINCESU-SUNGURLU (CORUM) İlksel 2021.07.11 00:57:07 38.9540 26.0352 1.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.11 00:53:26 40.0947 34.4833 3.6 -.- 4.2 4.3 KORKU-SUNGURLU (CORUM) İlksel 2021.07.11 00:47:34 40.7607 31.6727 6.9 -.- 2.3 -.- YENIAKCAKAVAK-(BOLU) İlksel 2021.07.11 00:45:28 37.9135 27.0625 10.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.11 00:44:50 39.5763 26.0043 7.5 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.11 00:26:37 38.9250 26.0087 5.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.11 00:13:11 40.7650 31.6807 4.9 -.- 1.2 -.- YAZIOREN-(BOLU) İlkselSON DAKİKA | İzmir Karaburun'da bir deprem daha! (Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)