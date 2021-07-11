SON DAKİKA

Son Dakika Haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Çorum'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 00:53 olarak kayıtlara geçerken, derinliğinin ise 3.6 kilometre olduğu aktarıldı. İşte çevre illerde de hissedilen depreme ilişkin tüm ayrıntılar...