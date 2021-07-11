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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Çorum 4.3'lük depremle sarsıldı! (Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi)
Giriş Tarihi: 11.7.2021 08:54 Son Güncelleme: 11.7.2021 08:55

SON DAKİKA | Çorum 4.3'lük depremle sarsıldı! (Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi)

SON DAKİKA | Çorum 4.3'lük depremle sarsıldı! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son Dakika Haberi... Kandilli Rasathanesi'nden gelen verilerine göre Çorum Korku Sungurlu’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 00:53 olarak kayıtlara geçerken, derinliğinin ise 3.6 kilometre olduğu aktarıldı.

Son Dakika Haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Çorum'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 00:53 olarak kayıtlara geçerken, derinliğinin ise 3.6 kilometre olduğu aktarıldı. İşte çevre illerde de hissedilen depreme ilişkin tüm ayrıntılar...

SON DAKİKA | İzmir Karaburun'da bir deprem daha! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

ÇORUM'DA KORKUTAN DEPREM!

Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi 9 Temmuz 2021 son depremler listesi!

AFAD'TAN AÇIKLAMA!

Depremle ilgili AFAD'dan yapılan paylaşımda "Çorum'un Sungurlu ilçesinde saat 00.53'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.07.11 07:36:55  37.9875   27.0938        4.6      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.07.11 06:09:45  40.1748   31.7482       12.9      -.-  1.9  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel
2021.07.11 05:54:27  38.9417   26.0733        5.0      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.11 05:53:25  38.5640   32.1545        8.5      -.-  1.3  -.-   SACIKARA-KADINHANI (KONYA)                        İlksel
2021.07.11 05:44:15  38.9460   26.0355        6.7      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.11 05:37:29  38.9545   26.0603        5.5      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.11 05:11:27  38.9305   26.0770        5.6      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.11 05:04:32  37.9147   26.7590        6.9      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.11 05:03:04  40.4640   32.8657       10.9      -.-  1.9  -.-   YILDIRIMCATAK-KIZILCAHAMAM (ANKARA)               İlksel
2021.07.11 04:58:26  40.1502   41.7690       12.0      -.-  1.6  -.-   YAYLA-PASINLER (ERZURUM)                          İlksel
2021.07.11 04:45:58  38.9322   26.0615        8.2      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.11 04:36:15  36.2400   27.1735       24.4      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.11 04:31:20  38.9527   26.0142        9.0      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.11 04:30:58  38.9483   26.0290        8.1      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.11 04:26:26  36.2542   27.1463       23.2      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.11 03:56:41  38.7137   43.0632        3.0      -.-  1.5  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2021.07.11 03:40:31  36.1128   26.9215       17.2      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.11 03:30:38  36.2913   27.1265       24.7      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.11 03:24:27  38.9583   26.0598        2.2      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.11 03:21:18  39.5520   28.2295       13.1      -.-  2.5  -.-   AKCAKERTIL-KEPSUT (BALIKESIR)                     İlksel
2021.07.11 03:06:31  36.2847   27.0830       18.7      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.11 03:00:15  38.3935   23.2920        5.0      -.-  4.2  4.4   YUNANISTAN                                        İlksel
2021.07.11 02:37:10  38.9262   25.9972        8.6      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.11 02:36:53  37.6975   39.8120        7.9      -.-  1.9  -.-   ILERI-SIVEREK (SANLIURFA)                         İlksel
2021.07.11 02:30:18  38.9230   26.2238        4.6      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.11 02:12:46  38.9295   26.0378        7.9      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.11 01:28:08  37.9380   29.4008       10.6      -.-  1.4  -.-   BELEVI-CAL (DENIZLI)                              İlksel
2021.07.11 01:12:40  40.0835   34.4658        5.0      -.-  3.2  3.2   AYAGIBUYUK-SUNGURLU (CORUM)                       İlksel
2021.07.11 01:07:15  40.1362   34.4657        5.2      -.-  1.4  -.-   BUYUKINCESU-SUNGURLU (CORUM)                      İlksel
2021.07.11 00:57:07  38.9540   26.0352        1.2      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.11 00:53:26  40.0947   34.4833        3.6      -.-  4.2  4.3   KORKU-SUNGURLU (CORUM)                            İlksel
2021.07.11 00:47:34  40.7607   31.6727        6.9      -.-  2.3  -.-   YENIAKCAKAVAK-(BOLU)                              İlksel
2021.07.11 00:45:28  37.9135   27.0625       10.5      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.07.11 00:44:50  39.5763   26.0043        7.5      -.-  1.7  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2021.07.11 00:26:37  38.9250   26.0087        5.8      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.11 00:13:11  40.7650   31.6807        4.9      -.-  1.2  -.-   YAZIOREN-(BOLU)                                   İlksel
SON DAKİKA | İzmir Karaburun'da bir deprem daha! (Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)

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SON DAKİKA | Çorum 4.3'lük depremle sarsıldı! (Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi)
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