Son dakika: İzmir'de peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Dün gece İzmir ve çevresinde peş peşe depremler meydana geldi. Karaburun'da meydana gelen ve İzmirli pek çok vatandaş tarafından hissedilen 4.3 büyüklüğündeki deprem kısa süreli korkuya neden oldu. Depremi hisseden vatandaşlar, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerini araştırıyor. İşte, İzmir ve Ege Denizi'nde meydana gelen depremlere ilişkin detaylar ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesi..