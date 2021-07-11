Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İzmir'de peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Giriş Tarihi: 11.7.2021 08:49 Son Güncelleme: 11.7.2021 08:51

Son dakika: İzmir'de peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Son dakika: İzmir'de peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD'dan gelen son dakika haberine göre, Ege Denizi ve çevresinde peş peşe depremler meydana geliyor. Meydana gelen en büyük depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçülürken, pek çok vatandaş yaşadıkları korkuyu sosyal medya üzerinden paylaştı. 22.19 sularında gerçekleşen deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmezken, depremin derinliği 12 kilometre olarak açıklandı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Dün gece İzmir ve çevresinde peş peşe depremler meydana geldi. Karaburun'da meydana gelen ve İzmirli pek çok vatandaş tarafından hissedilen 4.3 büyüklüğündeki deprem kısa süreli korkuya neden oldu. Depremi hisseden vatandaşlar, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerini araştırıyor. İşte, İzmir ve Ege Denizi'nde meydana gelen depremlere ilişkin detaylar ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İzmir'de peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA