Sultangazi'de su baskınlarına neşter vuruluyor

Sultangazi Belediyesi, topografik açıdan zorlu bir yapıya sahip olan Cebeci Mahallesi'nde yağmur yağışları sonrası oluşan su baskınlarına kesin bir çözüm getirmesi hedeflenen Yağmur Suyu Kanalı'nın temel atma törenini gerçekleştirdi. Temel atma törenine Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Dalkılıç, Mehmet Yiğit ve Nurcan Öztürkmen, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.





"SULTANGAZİ'NİN KRONİK MESELELERİNİ ÇÖZÜYORUZ"

Temel atma töreninde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sultangazi'nin kronik meselelerinden birini bugün burada çözmek için ilk adımı attık. Şiddetli yağmurlarda Cebeci Mahallesi'nde, belirli sokaklar ve Selçuklu Bulvarı'ndan suların akması sebebiyle sokak içerisindeki daire, bodrum kat ve sokağı suların basması sorunuyla karşı karşıyaydık. Çok uzun yıllardır ciddi bir sorundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun desteğiyle bu meseleyi tarihe gömmüş olacağız" dedi.

PROJE YAKLAŞIK 15 MİLYON TL'YE MAL OLACAK

Projenin detayları hakkında bilgi veren Başkan Dursun, "Yaklaşık 800 metre uzunluğunda yatay delgi sistemiyle bir tünel açıyoruz. Tüneli açtıktan sonra trafiğin akışına ve insanlara etki etmeden açılmış olan tünellere 2 metre çapında borular döşeyeceğiz. Bu borular suların başladığı sıfır noktasından başlayarak kuşaklama yolu dediğimiz yolun altından geçerek Alibey Barajı'na tahliye edilecek. Yaklaşık 15 milyon TL'lik bir bütçeyle bu meseleyi çözüyoruz. 4 ayda bu işlemi bitirmeyi planlıyoruz. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.





CEBECİ'YE HİZMET BİNASI MÜJDESİ

Sultangazi'nin dört bir yanında yükselen hizmet binalarına bir yenisinin de Cebeci Mahallesi'nde ekleneceği müjdesini veren Başkan Dursun, "26 bin metrekarelik bu alanda su meselesini çözemediğimiz müddetçe bu alanda hiçbir imalat yapabilme şansımız yoktur. Bu meseleyi tarihe gömdükten 3 ay sonra planlamasını yapıp, bu bölgede ilk olarak kapalı pazar ve kapalı otopark yapacağız. Pazartesi ve Cuma pazarımızı inşallah 2022 yılında buraya taşımış olacağız. Bu bölgede ayrıca Sultangazi'deki otomobil galericileri için de 38 dükkanlık bir çalışma yapıyoruz. Yeşil alanlarıyla, çocukların oyun bahçesiyle spor tesisleriyle şu görmüş olduğunuz alanı pırıl pırıl bir yaşam alanı haline getireceğiz. Aynı zamanda güzel bir hizmet binası yapacağız. İçerisinde kadın ve erkekler için ayrı ayrı spor merkezlerinin, kütüphanelerimizin, kadınlarımızın zaman geçirebileceği çeşitli atölyelerin olduğu çok güzel bir mekan ve yaşam alanı haline getireceğiz. Bu alanı Cebeci ve hatta Esentepe'nin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak, sportif ve kültürel faaliyetlerini yapılabileceği mükemmel bir yer haline getireceğiz. Bu projemizi inşallah 2022 sonuna kadar tamamlamak için büyük gayret sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.



CEBECİ'YE 180 BİN METREKARELİK MİLLET BAHÇESİ

Yeşil alanlar açısından zengin bir ilçe konumundaki Sultangazi'ye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleriyle bir Millet Bahçesi yapılacağını açıklayan Başkan Dursun, "Yine Cebeci Köyü'nün girişinde 180 bin metrekarelik bir alanda gezebileceğiniz, restoran ve kafelerinde oturabileceğiniz, yürüyüş ve yaşam alanlarıyla, çocukların oyun bahçeleriyle bir Millet Bahçesi yapacağız. Bu Millet Bahçesi'nin yapılmasında da Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un çok büyük desteği var. Buradan Çevre Şehircilik Bakanlığımıza da gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.





45 GÜN SONRA TAŞ OCAKLARI SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Cebeci Mahallesi'nde taş ocaklarından kaynaklanan hafriyat kamyonlarına 45 gün içerisinde çözüm getireceklerini belirten Başkan Dursun, "Şehrin güzelleşmesi ve daha yaşanabilir hale gelmesi; buradaki vatandaşlarımızın, kıymetli komşularımızın çok daha mutlu ve huzurlu olması adına büyük gayretlerimiz var. Biliyorsunuz daha önce 14 tane taş ocağı vardı. Bunların 13 tanesi kapandı. Şu an tek bir taş ocağı, tozu dışarıya bırakmayan daha teknolojik bir sistemle çalışıyor. İnşallah bunu da yaklaşık 45 gün içerisinde çözüme kavuşturacağız. Maden sahasından taşı alan kamyonların kuşaklama yolundan şehir içine girmesini engelleyeceğiz. Cebeci iç yollarıyla, Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlayacak yolları bitireceğiz ve kamyonları artık şehir içinde görmeyeceğiz. Taş ocağından Kuzey Marmara'ya bağlanıp şehirden çıkmış olacaklar ve böylece tozu şehre getiren bu meseleden kurtulmuş olacağız. Hızlı bir şekilde tretuar, asfalt ve kaldırım çalışmasıyla Cebeci Köyü'nün içerisine kadar girip, ışıklandırma çalışması yaparak bu bölgeyi bu sıkıntıdan kurtaracağız. İnşallah bu bölgenin kronik problemlerini de hep beraber halletmiş olacağız" diye konuştu.