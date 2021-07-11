Şüpheli ölüm üzerine gözaltına alınan 7 kişiden 5'i adliyeye çıkartıldı

Olayla ilgili çevredeki güvenlik kameraları incelenmiş ve yapılan otopsi sonucu Kara'nın darp edildiğinin belirlenmesi üzerine il emniyet müdürlüğünce yapılan çalışma sonucu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden B.Ç., S.M., H.E., S.E., H.Y. adliyeye sevk edildi. Polis Kara'nın alkollü bir eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldüğünü ve taksiciler tarafından otogar kaldırımına bırakıldığını belirledi. Yapılan ilk otopside Süleyman Erdal Kara'nın iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Kara'nın şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.