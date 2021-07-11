Tekirdağ'da inanılmaz olay: Karga tarlayı yaktı! Yol ulaşıma kapandı

Malkara Ticaret borsası Başkanı Atilla Ayaz, karganın elektik tellerine çarparak yanan karganın düşmesi sonucu tarlada yangın çıktığını belirterek, yaklaşık 30 dönüm buğday ve 10 dönüm ayçiçeği tarlasının zarar gördüğünü söyledi. Ayaz, " Yaklaşık bu yılki verimlere göre tarladaki 22 ton buğday heba oldu. Üretici arkadaşların ve diğer sürücü arkadaşların daha dikkatli olması lazım. Bu yangın kargadan dolayı çıkıyor ama bu tür yangınlar sigara izmaritinden de olabilir. Her şeyden olabilir. Lütfen yol kenarlarına yerlere yanan sigara atmayalım. Sigaralara dikkat edelim. Üreticimize geçmiş olsun" dedi...