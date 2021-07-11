Türkiye Değişim Partisi’nin İstanbul 1. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi

Türkiye Değişim Partisi'nin İstanbul 1'inci Olağan İl Kongresi Şişli'de büyük bir katılımla gerçekleşti.

Kongrede konuşan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Büyük demokrasi mücadelesi için yola çıktık. TDP'nin ana felsefesi adalettir." dedi.

Gerçekleşen kongreye TDP İstanbul İl Başkanı Yusuf Polat, TDP İstanbul İl Gençlik Kolları ile TDP Kadın Kolları ve pek çok delege katıldı. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül kongre salonuna giriş yaptığında büyük bir coşkuyla karşılandı.

"BÜYÜK DEMOKRASİ MÜCADELESİ İÇİN YOLA ÇIKTIK TDP'NİN ANA FELSEFESİ ADALETTİR"

Şişli'de gerçekleşen kongrede konuşan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Sevgili kardeşlerim, bir ülkenin en büyük varlığı ülkenin adaletidir. Hazreti Ömer, "Adalet mülkün temelidir" diyerek önemli bir işarette bulunmuştur. Hazreti Ali "Devletin dini adalettir" diyerek, çok önemli bir noktaya işaret etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, adaleti genç cumhuriyetimizin temel taşı yapmıştır. TDP'nin ana felsefesi adalettir. Adalet yoksa bereket olmaz, adalet yoksa yatırım olmaz, adalet yoksa ekonomi olmaz çünkü adalet, insan haklarının, hukukun, temel taşıdır. Hiç kuşkunuz olmasın. Biz, adaletli olacağız, haktan yana olacağız. Biz, güçlünün değil haklının yanında olacağız." diye konuştu.

"BÜYÜK DEMOKRASİ İÇİN SAĞ SOL DEMEDEN YOLA ÇIKTIK"

Sarıgül, "Ezileni, yorulanı, çaresizi görüyoruz çare TDP'dir. Biz vatan ve bayrak aşkı ile geliyoruz. Biz umut için, bereket için geliyoruz. Bugün çok mutluyum sizlerin heyecanını görüyorum, sizlerle gurur duyuyorum. Kardeşlerim; doğruları söylediğimiz için buradayız, bildiğimiz yoldan şaşmadığımız için buradayız, "adalet ve demokrasi" dediğimiz için buradayız, vatan sevgisiyle bir büyük demokrasi mücadelesi için yola çıktık." dedi.

"SORUN DEĞİL ÇARE ÜRETECEĞİZ"

Yurttaşları ülke yönetimine ortak edeceklerini kaydeden Sarıgül, "Omuzlarımıza yüklenen bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için yollardayız. Adım adım, durmadan, dinlenmeden, ayrım yapmadan ülkemizin her karış toprağına dokunacağız. Sevgili kardeşlerim; il ve ilçe kongrelerimizi bitmek üzere yepyeni bir dönem var önümüzde, yeni bir canlanma, yeni bir uyanış ve değişim dönemi geliyor. TDP; sorun değil, çözüm üreten parti olacak.Yurttaşlarımızı ülkemizin yönetimine ortak edeceğiz." şeklinde konuştu.

"SAĞ - SOL İÇİN DEĞİL VATAN AŞKIYLA YOLA ÇIKTIK"

İktidara geldiklerinde sevgi ve saygı öncelikli yönetimin olacağını belirten Sarıgül, "Türkiye Demokrasi Partisi iktidarı içinde, demokrasi içinde ülkemizi nasıl kucakladığımızı, devletimizi saygıyla, sevgiyle nasıl yönettiğimizi herkes görecek.Bizim partimizde sağ ve ya sol yoktur Tüm Türkiye vardır Sevgili yurttaşlarım; korkma, üzülme, geleceğe umutla bak! Çünkü TDP umutla, heyecanla, vatan aşkı ile yola çıktı.Ezilenlerin, kimsesizlerin kimsesi olmak için yola çıktı. Ülkemizde barış diyen, özgürlük diyen, huzur diyenlerin yanında olmak için, yola çıktı." dedi.