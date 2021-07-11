Türkiye’yi temsil edecekler! Kumlalı gençler artık milli sporcu

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Kumla köyünde ilkokul öğretmenlerinin teşvikiyle Kick Boks yapmaya başlayan çocuklar artık milli sporcu oldu. Tayini çıkmasına rağmen yüzlerce kilometre uzaklıktan gelerek derslerine devam eden öğretmen Abdullah Gökşen'in sporcularından dördü Karadağ'da yapılacak Avrupa Kick Boks Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Tarlada, bahçede ailelerine yardım ederken fırsat buldukları boş vakitlerde antrenman yaparak turnuvalara hazırlanan Kumlalı gençler Şırnak'ta yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde üstün performans sergiledi. Kumlalı sporculardan Mehmet Ali Murat 57 kiloda, Ebru Zor 55 kiloda, Saadet Arslan ise 50 kiloda rakiplerini yenerek Gençler Point Fighting şampiyonu oldu. 50 kilo yarışan Filyet Nacar ise takım arkadaşı Saadet Arslan'ın ardından ikinci oldu.

Mehmet Ali Murat, Saadet Arslan ve Ebru Zor 5-14 Kasım 2021 tarihleri arasında Karadağ'da yapılacak Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'na mücadele edecek, Filyet Nacar ise önümüzdeki yıl Antalya'da yapılacak olan 7. Uluslararası Türkiye Açık Avrupa Kupası'nda ülkemizi temsil edecek. Bugüne kadar çok sayıda bölge ve ülke şampiyonluklarını kazanan çocuklarımızın hedefi artık Kumla köyüne Avrupa Şampiyonluğu Kupasını getirmek.

Sporcular 6 yıldır Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden düzenli olarak gelerek müsabakalara hazırlayan öğretmenleri Abdullah Gökşen, sporcularının Ayyıldızlı formayı giyecek olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlk başladığımız günden beri hedefimiz Milli Takım forması giymekti. 6 yılsonunda bize nasip oldu. Şimdi bu köy çocuklarının imkân tanındığında neler yapabildiğini Avrupa arenasında da göstermek istiyoruz" dedi.

Milli Takım seçmelerine Türkiye'nin her yerinden Milli Takım şansı devam eden, KOVİD-19 sadece kilolarında ilk 4 derecede yer alan toplam 700 civarında davet edildiğini söyleyen Gökşen, "Gençlerimiz köyde ve salonda yaptıkları çalışmalarla iyi hazırlanmışlardı. Çocuklar hem spor yapıyor hem de okullarına devam ediyorlar. Kolay olanı tercih edip pek çok akranı gibi gezip eğlenmek yerine tarla dönüşü gelip o yorgunlukla antrenmana katılıp çalışmalarını tamamladılar" diye konuştu.

Gökşen, "Bizim branşta en zor olanı 57 kilodur, Mehmet Ali bu kategoride daha önce Milli Takım forması giyen sporculardı ama Mehmet Ali kendisinden birkaç yaş olan rakiplerini rahat yendi. Hatta finaldeki rakibi 3. rauntta maçı bıraktı. Kolay rakip yoktu, hepsi Milli Takım vizesi almış sporculardı. Türkiye'nin bu branşta Avrupa ve dünya şampiyonlukları yok, inşallah bu bize kısmet olur. Sporcularımızın bugüne gelmesinde başta aileleri olmak üzere öğretmenleri, Halk Eğitim ve Milli Eğitim yöneticileri ile ilçe kaymakamının da büyük destekleri oldu. Bu arada şampiyona için gittiğimiz Şırnak'ta büyük ilgi gördük. Şırnak halkı bizi bağrına bastı, çok güzel bir misafirperverlik gösterdi" dedi.