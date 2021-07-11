Züccaciyeden çaldığı kurban bıçağı ile öldürmüştü: Arkasından uyuşturucu anlaşmazlığı çıktı!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 6 Temmuz 2021 tarihinde çocuk oyun parkında meydana gelen olayda İbrahim Ayaz, kendisini kovalayan bir kişi tarafından zücaciyeciden alınan kurban bıçağı ile park içinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Saldırgan olaydan sonra yaya olarak kaçmıştı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada olayın uyuşturucu yüzünden çıkan tartışmanın ardından meydana geldiği tespit edildi.

Soruşturma sonucunda Cengiz B., Furkan S. ve İbrahim Ayaz'ın çocuk parkı yakınında Ahmet Ç., Savaş A. ve Yakup A. ile buluştuğunu belirlendi. Burada iki grup arasında yaşanan kavganın ardından İbrahim Ayaz'ın koşarak oradan uzaklaştığı, kendisini kovalayan Yakup A. tarafından çocuk parkı içinde yakalanarak bıçaklandığı tespit edildi.



İbrahim Ayaz

Olaya karışan Ahmet Ç. ve Savaş A. olayın hemen ardından gözaltına alınırken, bir gün sonra düzenlenen operasyonda olayın faili olduğu iddia edilen Yakup A.'da Başakşehir'de yakalandı. Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Yakup A. ile birlikte Ahmet Ç. ve Savaş A. adliyeye sevk edildi.