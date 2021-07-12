14 DEAŞ'lı yakalandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 2018-2019 yıllarında örgütle irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları öne sürülen 14 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Balıkesir, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya, Nevşehir ve Sakarya'daki eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyalin ele geçirildiği öğrenildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.