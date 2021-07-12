14 DEAŞ'lı yakalandı

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Balıkesir, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya, Nevşehir ve Sakarya'daki eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyalin ele geçirildiği öğrenildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.