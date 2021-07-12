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Giriş Tarihi: 12.7.2021 22:14 Son Güncelleme: 12.7.2021 22:18

14 DEAŞ'lı yakalandı

14 DEAŞ'lı yakalandı

Balıkesir merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve örgüte finans sağladıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 2018-2019 yıllarında örgütle irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları öne sürülen 14 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Balıkesir, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya, Nevşehir ve Sakarya'daki eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyalin ele geçirildiği öğrenildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

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14 DEAŞ'lı yakalandı
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