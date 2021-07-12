15 Temmuz resmi tatil mi, 16 Temmuz tatil olacak mı ve birleşecek mi? 15 Temmuz bayrama bağlanacak mı, özel sektör kaç gün izinli?

15 Temmuz resmi tatil mi, özel sektör izinli olacak mı diye merak eden vatandaşlar, Perşembe günü tatil olup olmayacağını araştırıyor. Bunun yanı sıra 16 Temmuz tatil olacak mı ve birleşecek mi sorusu da bilhassa özel sektörde çalışanlar için gündemi meşgul ediyor. Öte yandan, 16 Temmuz Cuma günü ve Arife Günü de resmi tatil olursa 15 Temmuz Perşembe günüden bayramın sonuna kadar tatil ilan edilecek. Dolayısıyla 15 Temmuz bayrama bağlanacak mı, özel sektör kaç gün izinli olacak soruları da yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün içinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunacak.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

2017 yılında resmi tatil olması kararlaştırılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl da resmi tatil olacak. 2016 yılında meydana gelen darbe girişimi sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" şeklinde açıklama yapmıştı. Bu nedenle 15 Temmuz hem kamu hem de özel sektör için resmi tatil olarak kabul ediliyor.