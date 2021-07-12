15 Temmuz resmi tatil mi, 16 Temmuz tatil olacak mı ve birleşecek mi? 15 Temmuz bayrama bağlanacak mı, özel sektör kaç gün izinli?

15 Temmuz resmi tatil mi, özel sektör izinli olacak mı diye merak eden vatandaşlar, Perşembe günü tatil olup olmayacağını araştırıyor. Bunun yanı sıra 16 Temmuz tatil olacak mı ve birleşecek mi sorusu da bilhassa özel sektörde çalışanlar için gündemi meşgul ediyor. Öte yandan, 16 Temmuz Cuma günü ve Arife Günü de resmi tatil olursa 15 Temmuz Perşembe günüden bayramın sonuna kadar tatil ilan edilecek. Dolayısıyla 15 Temmuz bayrama bağlanacak mı, özel sektör kaç gün izinli olacak soruları da yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün içinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunacak.
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
2017 yılında resmi tatil olması kararlaştırılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl da resmi tatil olacak. 2016 yılında meydana gelen darbe girişimi sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" şeklinde açıklama yapmıştı. Bu nedenle 15 Temmuz hem kamu hem de özel sektör için resmi tatil olarak kabul ediliyor.
16 TEMMUZ RESMİ TATİL OLACAK MI?
16 Temmuz Cuma günü hakkında henüz bir karar verilmedi. 16 Temmuz'un resmi tatil olması halinde özel sektör çalışanları da bu tatilden faydalanacak. Ancak kamu çalışanları idari izinli kabul edilirse özel sektör yalnızca yıllık izinden düşecek şekilde bu tarihte izinli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında görüşmelerin devam ettiğini söylemiş, kararın açıklanacağı tarih için bugünü işaret etmişti. Bugün 16 Temmuz ve Arife Günü hakkında son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.
15 TEMMUZ BAYRAMA BAĞLANACAK MI?
Özel sektör kaç gün izinli sorusu merak ediliyor. Mevcut durumda 15 Temmuz tam gün, Arife günü yarım gün resmi tatil kabul ediliyor. Ardından Kurban Bayramı nedeniyle 20-23 Temmuz arası resmi tatil olurken, bayram sonu hafta sonu tatiliyle birleşiyor. Arife Günü ve 16 Temmuz tam gün resmi tatil ilan edilirse çalışanlar 11 gün tatil yapacak. Konuyla ilgili karar bugün açıklanacak.
2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
13 Mayıs Ramazan Bayramı 1. gün
14 Mayıs Ramazan Bayramı 2. gün
15 Mayıs Ramazan Bayramı 3. gün
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
20 Temmuz Kurban Bayramı 1. Gün
21 Temmuz Kurban Bayramı 2. gün
22 Temmuz Kurban Bayramı 3. Gün
23 Temmuz Kurban Bayramı 4. Gün
30 Ağustos Zafer Bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı