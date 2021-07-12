Karadeniz Teknik Üniversitence "Milletimizin demokrasi uğruna verdiği mücadelenin zaferini kutlamak, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak adına canlarını feda eden aziz şehitlerimizi anmak ve gazilerimizi yâd etmek amacıyla"15 Temmuz ve Türkiye'nin geleceği" konulu konferans düzenlendi. Konferansa Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, AK Parti Karadeniz Bölge İl Koordinatörü Haydar Revi, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, akademisyenler ve davetliler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılara, Dursun Ali Erzincanlı'nın seslendirdiği "30 Kuş" başlıklı şiir dinletildi. Sonrasında, Üniversite tarafından Türkiye'de yer alan tüm üniversite öğrencileri arasında düzenlenen "15 Temmuz: Milli İradenin Zaferi" konulu şiir yazma yarışmasında birincilik ödülüne layık görülen İbrahim Şaşma, "Bir Şehidin Not Defterinden" başlıklı şiirini okudu. Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, yarışma birincisine plaketini sunmasının ardından açılış konuşmasını yaptı.
"MİLLETİMİZİN İMAN DOLU GÖĞSÜ, DARBE GİRİŞİMİNİ BOZGUNA UĞRATMIŞTIR"
Rektör Çuvalcı konuşmasında; "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen ve Üniversitemiz tarafından organize edilen konferansımıza, yoğun iş programı arasında vakit ayıran, Trabzon'umuzun yetiştirdiği değerli siyasetçi ve devlet adamı Kamu Başdenetçimiz Sayın Şeref Malkoç beyefendiye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bundan 5 yıl önce, bir Cuma akşamı emperyal güçlerin yerli iş birlikçileri tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı topyekün olarak bir halk direnişi meydana gelmiş ve kahraman halkımızın şanlı direnişi sayesinde darbe teşebbüsü akamete uğratılmıştır. Aziz Milletimiz; Malazgirt'te, İstanbul'un Fethi'nde, Çanakkale Zaferi'nde, dişini tırnağına takarak nasıl mücadele etmişse 15 Temmuz'da da tankları durdurarak Türk tarihinin altın sayfalarında yerini almıştır. Bu vesileyle vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü ve istikbalimizi borçlu olduğumuz 15 Temmuz şehitlerimize, Yüce Allah'tan rahmet; gazilerimize şifalar dileyerek şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Aziz Milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimiz, darbe gecesi bir destana daha imza atmış, kendi kaderini kendisi değiştirmiş ve geleceğine kendisi yön vermiştir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü adına tarihimizin dönüm noktalarından birisi olan 15 Temmuz gecesi, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi "milletimizin 'iman dolu göğsü', darbe girişimini bozguna uğratmıştır. Hain terör örgütüne karşı gerek darbe gecesi ve gerekse daha sonra büyük bir dirayet, azim ve kararlılıkla mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken aziz milletimizin bir daha bu tür olaylara maruz kalmaması temennisiyle sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.
"KENDİ ALIN TERİMİZLE, ŞEHİTLERİMİZİN KANIYLA, KENDİ GÜCÜMÜZLE BURADA AYAKTAYIZ"
TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Baş denetçisi Şeref Malkoç konuşmasında, darbecilerin temel felsefesinin kendi ideolojisini halka dayatmak olduğunu ifade ederek, "Darbelerin hepsinin arkasında yabancı devletler ve istihbarat örgütleri vardır. "Zor günlerdi, meşakkatli günlerdi. 40 Yıl yuvalanmışlar. Millete silah doğrulttular. Meclis bombaladılar. Anlatması bile utanç verici. Demokrasiye sahip olan bir ülkede hukukun üstünlüğü olması gereken bir ülkede bunların olmaması gerekir. Öncekileri okudum, duydum. Ama 28 Şubat'ı bizzat biliyorum, 15 Temmuz'u hep beraber gördük. Şunu memnuniyetle ifade edeyim ki her darbeden ve teşebbüsünden sonra bu aziz, güzel millet önüne sandık geldiğinde gerekeni yapıyor. 1071'den beri biz bu toprakları vatan bildik. Öyle bedava değil, Avrupa Birliğinin himmetiyle burayı vatan edinmedik, Avrupa Birliğinin himmetiyle ayakta değiliz. Veya NATO'nun desteğiyle burada bin yıldır ayakta değiliz. Kendi alın terimizle, şehitlerimizin kanıyla, kendi gücümüzle burada ayaktayız. İnşallah kıyamete kadar da ayakta kalmaya devam edeceğiz."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'da cep telefonu ile televizyonlara katıldığı canlı yayınları işaret eden Malkoç,"Ferasetiyle, dirayetiyle, basiretiyle olayları yöneterek Türk milletini çocuklarının geleceğine sahip çıkmak için, istiklal ve istikballerine sahip çıkmak için, anayasaya, hukuka ve demokrasiye sahip çıkmak için bütün şehirlerde alanlara davet etti. Allah ondan razı olsun o. Trabzon'u aradığımda ben dediler ki 'bütün şehir belediye ve meydana akıyor, 20 bin oldu, 30 bin oldu 50 bine gidiyor.' Türk milleti tıpkı Malazgirt'te olduğu gibi, İstanbul'un fethinde olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz'da kahramanlığını bir defa daha gösterdi. Böyle bir millete sahip olmaktan gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz."
Malkoç, konferansın ardından Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından 15 Temmuz'da çekilen fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi. Programın sonunda, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a üzerinde şehit Ömer Halis Demir'in de resmedildiği 15 Temmuz konulu yağlı boya tablosu hediye etti.