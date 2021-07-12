"15 Temmuz ve Türkiye'nin geleceği"

"KENDİ ALIN TERİMİZLE, ŞEHİTLERİMİZİN KANIYLA, KENDİ GÜCÜMÜZLE BURADA AYAKTAYIZ"

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Baş denetçisi Şeref Malkoç konuşmasında, darbecilerin temel felsefesinin kendi ideolojisini halka dayatmak olduğunu ifade ederek, "Darbelerin hepsinin arkasında yabancı devletler ve istihbarat örgütleri vardır. "Zor günlerdi, meşakkatli günlerdi. 40 Yıl yuvalanmışlar. Millete silah doğrulttular. Meclis bombaladılar. Anlatması bile utanç verici. Demokrasiye sahip olan bir ülkede hukukun üstünlüğü olması gereken bir ülkede bunların olmaması gerekir. Öncekileri okudum, duydum. Ama 28 Şubat'ı bizzat biliyorum, 15 Temmuz'u hep beraber gördük. Şunu memnuniyetle ifade edeyim ki her darbeden ve teşebbüsünden sonra bu aziz, güzel millet önüne sandık geldiğinde gerekeni yapıyor. 1071'den beri biz bu toprakları vatan bildik. Öyle bedava değil, Avrupa Birliğinin himmetiyle burayı vatan edinmedik, Avrupa Birliğinin himmetiyle ayakta değiliz. Veya NATO'nun desteğiyle burada bin yıldır ayakta değiliz. Kendi alın terimizle, şehitlerimizin kanıyla, kendi gücümüzle burada ayaktayız. İnşallah kıyamete kadar da ayakta kalmaya devam edeceğiz."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'da cep telefonu ile televizyonlara katıldığı canlı yayınları işaret eden Malkoç,"Ferasetiyle, dirayetiyle, basiretiyle olayları yöneterek Türk milletini çocuklarının geleceğine sahip çıkmak için, istiklal ve istikballerine sahip çıkmak için, anayasaya, hukuka ve demokrasiye sahip çıkmak için bütün şehirlerde alanlara davet etti. Allah ondan razı olsun o. Trabzon'u aradığımda ben dediler ki 'bütün şehir belediye ve meydana akıyor, 20 bin oldu, 30 bin oldu 50 bine gidiyor.' Türk milleti tıpkı Malazgirt'te olduğu gibi, İstanbul'un fethinde olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz'da kahramanlığını bir defa daha gösterdi. Böyle bir millete sahip olmaktan gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz."

Malkoç, konferansın ardından Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından 15 Temmuz'da çekilen fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi. Programın sonunda, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a üzerinde şehit Ömer Halis Demir'in de resmedildiği 15 Temmuz konulu yağlı boya tablosu hediye etti.