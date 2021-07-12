6 bin euro'luk kaçışı suçüstü!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK üyelerinin ve aranan suçluların yurt dışına kaçışlarını organize eden ve kaçmalarını sağlayan bir suç örgütünü tespit etti. İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi verildi ve hemen detaylı bir inceleme başlatıldı. Mahkemeleri devam eden, tutuksuz olarak yargılanan, ceza almak üzere olan ve "Firari" olarak aranan bölücü terör örgütü PKK üyelerini ve farklı suçlardan ötürü aranan firarileri kişi başı 5-6 bin Euro karşılığında yurt dışına kaçıran suç örgütünün üyelerinin kimliklerini tek tek tespit etti. Örgüt üyelerinin yurt dışına kaçıracakları kişilere; söz konusu kişileri götürecekleri ülkelere göre "Kaçış Tarifesi" sundukları ve tarifeye göre ödeme aldıkları iddia edildi.