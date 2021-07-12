6 bin euro'luk kaçışı suçüstü!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK üyelerinin ve aranan suçluların yurt dışına kaçışlarını organize eden ve kaçmalarını sağlayan bir suç örgütünü tespit etti. İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi verildi ve hemen detaylı bir inceleme başlatıldı. Mahkemeleri devam eden, tutuksuz olarak yargılanan, ceza almak üzere olan ve "Firari" olarak aranan bölücü terör örgütü PKK üyelerini ve farklı suçlardan ötürü aranan firarileri kişi başı 5-6 bin Euro karşılığında yurt dışına kaçıran suç örgütünün üyelerinin kimliklerini tek tek tespit etti. Örgüt üyelerinin yurt dışına kaçıracakları kişilere; söz konusu kişileri götürecekleri ülkelere göre "Kaçış Tarifesi" sundukları ve tarifeye göre ödeme aldıkları iddia edildi.
LATİN AMERİKA, AFRİKA VE FRANSA...
İddialara ve Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine göre; suç örgütünün üyeleri farklı ülkelere ait sahte pasaportlar ve sahte kimlikler hazırladıkları söz konusu kişileri Cezayir, Fas ve Tunus başta olmak üzere Afrika Ülkeleri'ne, Brezilya ve Panama başta olmak üzere Latin Amerika Ülkeleri'ne ve Fransa'ya kaçırdı. İddiaya ve polisin tespitlerine göre; suç örgütü üyeleri yurt dışına kaçırdıkları kişilerin yanlarına örgüt üyesi olan "Rehberler" vererek söz konusu kişilerin yurt dışına çıkışlarını sağladı. Suç örgütü üyelerinin 13 kişiyi sahte pasaportlarla yurt dışına çıkardıkları belirlendi. İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü Polisleri; E.K. liderliğindeki suç örgütüne yönelik Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenledi. Sekiz şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün yurt dışındaki işbirlikçilerini ve firari olan üç suç örgütü üyesini yakalama çalışmaları ise sürüyor.