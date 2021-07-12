Doğu Marmara
bölgesine hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait denetim ve kontrol uçağı sayesinde deniz kirliliğine ve orman yangınlarına 14 yıldır anında müdahale ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
tarafından 2007'de hizmete alınan deniz uçağı, hem deniz üzeri hem de karadan oluşabilecek kirliliği anlık tespit edebiliyor. Deniz üzerinden de kalkış yapabilen ve şimdiye kadar 6 bin saatlik denetim uçuşu gerçekleştiren uçak, kirliliği merkeze anlık olarak bildirirken, olası orman yangınlarını da gözlemleyerek ekiplere anında müdahale imkanı sağlıyor. Marmara Belediyeler Birliği
(MBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın
, denetimler sırasında sayısız ceza kesildiğine işaret etti. Büyükakın, deniz uçağının, diğer kirletici unsurların tespit edilmesi konusunda da rol aldığına değinerek, akarsuların Marmara Denizi
'ne boşaldığı bölgelerdeki renk değişikliklerinin hızlı şekilde fark edilmesine katkı sağladığını kaydetti. Orman yangınlarında ilk teşhisin çok önemli olduğunu vurgulayan Büyükakın, "Deniz uçağımız, şimdiye kadar çok sayıda orman yangınının ilk ihbarını yaptı. Sayısız orman yangınını bildirerek, bize ciddi katkı sağladı. Eğer orman yangınları konusunda çok ciddi sıkıntı yaşanmadıysa deniz uçağının orada çok ciddi katkısı oldu."