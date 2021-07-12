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Giriş Tarihi: 12.7.2021 08:44 Son Güncelleme: 12.7.2021 09:02

Adana korkunç olay! İki kadın kozlarını paylaştı

DHA
Adana korkunç olay! İki kadın kozlarını paylaştı

Adana'da iki kadının tartışmasında kan aktı. Büşra K., kavga ettiği Fas uyruklu Naime E.'yi bıçakla elinden ve boynundan hafif şekilde yaraladı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69110 Sokak'ta meydana geldi. Büşra K. ve Fas uyruklu Naime E., iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Büşra K., Naime E.'ye bıçakla saldırdı. Boynundan ve elinden yaralanan Naime E., buradan kaçarak aynı mahallede bir tanıdığının evine sığındı.

İhbar üzerine Naime E.'nin sığındığı eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Naime E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Adana’da iki kadın arasında bıçaklı kavga | Video

Öte yandan şüpheli Büşra K.'yı olayda kullandığı bıçakla gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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Adana korkunç olay! İki kadın kozlarını paylaştı
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