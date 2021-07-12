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Giriş Tarihi: 12.7.2021 21:01

Alanya'da otelde yangın çıktı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya'da otelde yangın çıktı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde  6 katlı bir apart otelin çatı katındaki odada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, yangın Kızlarpınarı Mahallesi, Uğurlu Sokak'ta bulunan 6 katlı bir otelin çatı katında meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen yangını görenler Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saat süren çalışmayla söndürüldü.

İddiaya göre çatı katındaki bir odadan çıktığı tahmin edilen yangının nedeni araştırılırken, otelde kalan yerli ve yabancı turistler oteli boşaltırken yangında ölen ve yaralanan olmadığı belirtildi.

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Alanya'da otelde yangın çıktı
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