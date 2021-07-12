Alanya'da otelde yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre, yangın Kızlarpınarı Mahallesi, Uğurlu Sokak'ta bulunan 6 katlı bir otelin çatı katında meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen yangını görenler Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saat süren çalışmayla söndürüldü.
İddiaya göre çatı katındaki bir odadan çıktığı tahmin edilen yangının nedeni araştırılırken, otelde kalan yerli ve yabancı turistler oteli boşaltırken yangında ölen ve yaralanan olmadığı belirtildi.