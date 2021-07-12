Amasra bayrama ve sezona hazır

Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra denizi ile tercih edilen bir sahil ilçesi olan Amasra bayram öncesi tüm hijyen ve diğer tedbirleri alarak misafirlerini beklemeye başladı.

Yaklaşık 2 yıl aradan sonra hem esnaf hem halkın güzel bir bayram ve sezon yaşayacaklarını belirten Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır; "Belediye olarak pandemi döneminden itibaren tüm önlemlerimizi aldık ve kuralları uygulamaya başladık. Normalleşme süresinin başlamasıyla önlemlerimizi biraz daha artırdık. Biliyorduk ki halkımızın bu doğası, tarihi ve sahili ile Karadeniz'in incisi olan bu şirin ilçemize yoğun ilgisi 2 sene öncesi gibi olacaktı. Bunda da yanılmadık. Bayram ile birlikte tatil sezonunun hız kazanmasından dolayı şimdiden yoğun ilgi var. Hemen hemen 5 bin yatak kapasiteli olan ilçemiz de bütün otel ve pansiyonlarımız da doluluk oranları yüzde yüze ulaşmak üzere." dedi.

FATİH SULTAN MEHMET'İN "ÇEŞMİ CİHANI"

Başkan Çakır; "Doğal güzelliğimiz nedeniyle Fatih Sultan Mehmet'in hocası Lala'ya "Çeşmi Cihan Buramı Ola" dediği doğal güzellikleri, bilinen 3 bin yıllık tarihi pırıl pırıl bir denizi, Dünyaca ünlü salatası ve lezzetli yemekleri ile tatilciler için 5 yıldızı olan Karadeniz'in incisi konumundayız. Ayrıca Başkentimize 300 km uzaklıkta olmamız nedeniyle 2.5 saatte ilçemize ulaşır olmaları nedeniyle başta Ankara olmak üzere çevre il ve ilçelerden yoğun ilgi oluyordu, bu sene hizmete giren yolcu limanımız nedeniyle bu ilgi bir kat daha artacak. Bu yoğunluğu pandemi nedeniyle 2 sene yaşayamadık, bu bayramda eski günlerimizi tekrar yaşayacağız.6 Bin 600 nüfusumuz, bayram tatili süresince günü birlik gelenlerle birlikte yüz bini geçecektir." şeklinde konuştu.

"KURAL KONUSUNDA TAVİZE İZİN VERMİYORUZ"

Amasra halkının kurallara uyması ile bir farkındalık yarattığını belirten Başkan Çakır; "Amasra halkı kurallara uyan bir halk pandemi süresinde de bunu gösterdi. Biz Belediye olarak da çeşitli önlemleri aldık ve uyguladık. Normalleşme çalışmalarında da önlemlerimiz devam etti. Tüm otel, pansiyonlarımız, lokantalarımız, kafelerimiz ve çay bahçelerimiz olmak üzere sahillerimiz dede gerekli dezenfekte çalışmaları yapılarak tüm önlemlerimizi hem Belediye hem de işletme sahipleri aldık. Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve halkımız kural konusunda tavize izin vermiyorlar. Bundan dolayı bu şirin ilçeye gelen misafirlerimiz hem Bayramlarını hem de tatillerini gönül rahatlığı geçirebilirler." açıklamasında bulundu.