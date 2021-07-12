Ankara'da mucize oldu! Yüzde 1 ihtimal yaşama şansı verilen işçi sağlığına kavuştu

Gedik, "Boyun bölgesi hem beynini besleyen şah damarı hem de çok önemli sinirlerin geçtiği bir bölgedir. Hele de böyle ciddi bir yaralanmada siz daha hastanın cildine bistüri değdirdiğinizde bile yoğun bir kanama ile karşılaşırsınız. 'Göz gözü görmüyor' dediğiniz bir ortamda bu yapılara zarar vermeden bir yandan kan pıhtılarının içinde çamur gibi bir oluşumla dokuların ne olduğunu anlamaya çalışacaksınız, bir yandan da çok yoğun kan akışını durdurup ve bu zamanda da beynin kan akışını kestiğiniz için dakikalar içinde damarı tamir edip işinizi bitireceksiniz. Yoksa 'kanamayı durdurduk; ama beyin öldü' dersiniz; işte bu işin en zor kısmı budur. Çok şükür Gökhan kardeşimizde böyle bir şey olmadı. Başarı tüm ekip arkadaşlarımızın ortak çalışmasının sonucudur" diye konuştu.