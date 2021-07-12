Antalya'da tekne battı: Denizde can pazarı!

Bu durumlarla sık sık karşılaştığını kaydeden Bahadır Malkoç, "Denizden çıkardığımızda korkmuşlardı, yorulmuşlardı. Dört tarafı deniz. Çevrelerinde hiç kimse yok. İyi ki yüzmeyi biliyorlardı. 25 yaşındaydılar. Dikkatsizlik sonucu olmuş bir kaza. Maalesef son zamanlarda daha çok karşılaşıyoruz. Çünkü son zamanlarda herkes ehliyet aldı. Bunun eğitimini alsınlar. Arabadan daha zor bir iş bu. Denizi bilmek gerekiyor. Tecrübe kazanmadan da riskli hareketlere girmesin arkadaşlarımız" dedi.