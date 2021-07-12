Arkadaşları evini soydu

İstanbul Silivri
'de, duyanlara 'Böyle dost düşman başına' dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. Yeni Mahalle
'de yaşanan olayda iddialara göre, özel bir sitede oturan Türkmenistan uyruklu G.A. adlı kadın, yakın arkadaşları olan M.Z. ve S.G.'ye bir sohbet sırasında evinde bulunan para ve ziynet eşyalarının yerini söyledi. Bunu öğrenen S.G. ve M.Z. arkadaşlarının ziynet eşyalarını çalmak için bir plan yaptı.
MİSAFİRLİĞE ÇAĞIRDI
S.G., arkadaşının evinin anahtarını gizlice ele geçirip kopyalattı. Anahtarı M.Z. ile S.O. adlı arkadaşlarına verdi. Daha sonra ise uygun bir vakit belirleyerek evini soymayı planladıkları arkadaşı G.A.'yı evine misafirliğe çağırdı. Bu sırada ise S.O. ve M.Z. ellerindeki anahtarla rahatça eve girip önceden yerini öğrendikleri ziynet eşyalarını ve 700 dolar
parayı çaldı. Bir süre sonra parasının ve ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark eden G.A. polise başvurdu. İnceleme başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin açık kimliklerini tespit etti. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen S.O. (41), M.Z. (39) ve S.G. (34) yakalandı. Şüphelilerden M.Z. ve S.G.'nin, evi soyulan kadının yakın arkadaşları olduğunun ortaya çıkması polisi bile şaşırttı. Arkadaşlarının evini soyan ve yakalanan üç şüpheli, "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine konuldu.