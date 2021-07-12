Aysel'e çarpıp ölümüne neden olmuştu! Sürücü o anda canlı yayın yapıyormuş

ÇEVREDEKİLER GENÇ KIZI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Çarpmanın etkisiyle Canpolat yola savruldu, sürücü Karadağ ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler, yardıma koşup, Canpolat'ı kendi imkanlarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Canpolat, yaşamını yitirdi.