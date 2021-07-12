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Giriş Tarihi: 12.7.2021 16:24 Son Güncelleme: 12.7.2021 16:56

Bilecik'te bulundu! 8 bin 500 yıllık!

AA
Bilecik'te bulundu! 8 bin 500 yıllık!

Arkeoloji dünyasından ilginç haberler geliyor. Kısa süre önce Finlandiya'da bulunan 4400 yıllık bir asa çok konuşulmuştu. Şimdi ise ülkemizde oldukça dikkat çeken bir keşif yapıldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Arkeoloji Bölümü tarafından sürdürülen arkeolojik kazıda, kemikten yapılmış 8 bin 500 yıllık bir müzik aleti gün ışığına çıkarıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Bahçelievler Mahallesi'nde boş bir arazide arkeolojik kazıya devam edildiği belirtildi. Kazıda, kemikten yapılmış bir müzik aletinin bulunduğu duyurulan açıklamada, bu eserin Bilecik Arkeoloji Müzesinde sergileneceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, Batılı tanımlamayla flüt ya da düdük olarak nitelendirilebilecek objenin bir tarafında iki, diğer yanında ise bir deliğin yer aldığını ifade etti.

Deliklerin çaplarının 1 santimetreden küçük olduğu bilgisini veren Fidan, şunları kaydetti:

"Deliklerin biri kırıldığı için kullanım dışı kalan üflemeli çalgı günümüzden 8 bin 500 yıl öncesine tarihlenen bir avlu dolgusu içinde bulundu. Söz konusu eserin restorasyon süreci ve iz analizlerinin ardından kullanımına ilişkin çalışmaların da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Türk dünyasında da bilinen bu müzik aleti tipi, Kaşgarlı Mahmud'un Divanu Lugati't-Türk adlı eserinde 'tütek' olarak tanımlanmaktadır."

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Bilecik'te bulundu! 8 bin 500 yıllık!
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