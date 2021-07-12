Bilecik'te bulundu! 8 bin 500 yıllık!

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, Batılı tanımlamayla flüt ya da düdük olarak nitelendirilebilecek objenin bir tarafında iki, diğer yanında ise bir deliğin yer aldığını ifade etti.