Boğazına şeker kaçan çocuğu, kuaför kurtardı

BURSA
'DA annesiyle birlikte girdiği dükkanda boğazına şeker kaçan çocuk, kuaförün müdahalesiyle ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Mudanya
ilçesinde bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Annesiyle birlikte dükkana alışveriş için giren minik çocuğun yediği şeker boğazına kaçtı. Çocuğun nefes alamayıp morardığını gören alışveriş merkezi çalışanları, ne kadar müdahale etse de çocuğun boğazındaki şekeri çıkartamadı. Annenin feryadını duyan yan dükkandaki kuaför Ercan Uşak
, çocuğun boğazındaki şekeri çıkartarak hayata tutunmasını sağladı. Kuaför Ercan Uşak, "Çocuğa bir gün önce internetten izlediğim videodaki gibi müdahale ettim. Bir çocuğun hayatını kurtardığım için çok mutluyum" dedi.