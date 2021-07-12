Böyle arkadaş düşman başına! Anahtarı kopyalayıp evini soydu

İstanbul Silivri'de, duyanlara 'Böyle dost düşman başına' dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. Yeni Mahalle'de yaşanan olayda iddialara göre, özel bir sitede oturan Türkmenistan uyruklu G.A. adlı kadın, yakın arkadaşları olan M.Z. ve S.G.'ye bir sohbet sırasında evinde bulunan para ve ziynet eşyalarının yerini söyledi.