Bursa'da rehine krizi! Özel harekat polisleri 2 kız kardeşi kurtardı

EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

Özel harekat ekipleri, koçbaşı ile kapıyı kırıp, ses bombası ve uzun namlulu tüfeklerle içeriye girerek operasyon düzenledi. Etkisiz hale getirilen Halil A. gözaltına alınırken, 2 rehine sağlıklı bir şekilde kurtarıldı. Halil A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Mahalle sakinleri, başarılı operasyonun ardından ekipleri alkışladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin sokakta ve evde incelemeleri sürüyor.