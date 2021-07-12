Çerçioğlu’ndan tetikçi gazetecisine büyük kıyak

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun skandalları bitmek bilmiyor. Kendisi hakkında sürekli olumlu yazılar yazan ve aleyhine konuşanların üzerine saldıran yerel gazeteci Durmuş Tuna ile eşi Gülsüm Tuna'nın Büyükşehir Belediyesi'nden maaşa bağlandığı ortaya çıktı. 2017 ile 2018 yılları arasında Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 2 bin ile 6 bin lira arasında maaş alan Durmuş Tuna'nın eşi Gülsüm Tuna'nın ise hala belediye şirketi Aysera'da çalıştığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na hitaben 'Allah ibi taptığım' diyebilecek kadar hadsizleşen Tuna'nın 2014-2015 yılları arasında, 1 yıl içinde belediyeden 39 ihale kazanarak yaklaşık 700 bin lira para kazandığı belirlendi.

ŞAPKA BİLE YAPTIRMIŞ

Durmuş Tuna'nın aldığı ihaleler arasında kırtasiye malzemesi alımı, su fatura bildirim işi, su abonesi plakası basım işi, hizmet tanıtım gazete basımı, cep takvimi basım işi, rulo masa kağıdı basım işi, su fatura bildirim formu alımı, garaj çıkış bileti olduğu görüldü. Özlem Çerçioğlu'nun Durmuş Tuna'ya 45 bin 900 lira karşısında şapka bastırması ise dikkatlerden kaçmadı. Tekstil sektörünün alanı olan şapkaların matbaaya fatura edilmesi ve yüklü miktarda para ödenmesinin nasıl açıklanacağı ise merak konusu.

AYNI İŞ FARKLI FİYAT

Durmuş Tuna'ya ait Tuna Matbaacılık'ın doğrudan temin yöntemiyle 2014'de aldığı basım işini tanesini 75 kuruştan yaparak, toplam 20 bin adet basım işi karşılığından Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 15 bin lira aldığı belirlendi. Tuna Matbaacılık'ın 2015 Ocak ayında ise aynı basım işinin adedi için belediyeden 1 lira aldı. Toplam 15 bin adet basım karşılığında 15 bin lira para aldı. 2015 Ağustos ayında ise tanesi 8 kuruştan toplam 50 bin adet basım için 4 bin lira ödeme yapıldı. 3 basım işinin niteliği aynı olmasına rağmen bu kadar büyük fark olması kafalarda soru işareti bıraktı.