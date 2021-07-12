Damal’ı sel vurdu

Doğu Anadolu Bölgesinde etkisini artıran sağanak yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde sel olayları yaşandı. Iğdır'da aşırı yağış ve fırtına nedeniyle ekinler zarar görürken Ardahan'da ise yağmurlar sele yol açtı.

Ardahan'da etkili olan yağmur, Damal ilçesinde sele dönüştü. İlçede birçok sayıda ev su altında kaldı. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, Damal ilçesinde sele neden oldu. Cumhuriyet Mahallesi'nde 7 ev suyla doldu, oturulamaz hale geldi. Sel anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Selin ardından bölgeye giden AFAD ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ise sağanak yağışlara karşı, Valilikler aracılığı ile vatandaşları uyarıyor.