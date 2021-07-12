Denizden pompa ile su çekerken akıma kapıldı

İstanbul
Sarıyer'deki lüks bir sitede çalışan 29 yaşındaki Oğuz Şişman, 1 Haziran'da sitenin yüzme havuzuna deniz suyu doldurmak için İstanbul Boğazı
'nın Karadeniz'le birleştiği noktada bulunan Rumelifeneri kıyısından su pompası ile denize daldı. Su pompasını çalıştırdıktan hemen sonra elektrik akımına kapılan Şişman, yaşamını yitirdi. Su pompasının kablo bağlantısının yalıtkan olmadığı ve tuzlu suda kullanılmaya uygun olmadığı ortaya çıktı. Şişman'ın ailesi, site yönetimi hakkında dava açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Site yönetimi ve site müdürü Derya G.'nin site yönetim kurulu üyelerinin ve diğer site müdürü Cengiz S., Güzide G., Köksal T. Melek T., Rıza D. ve Ruhi K. hakkında 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçundan dava açıldı.