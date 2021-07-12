Denizli'de esrarengiz şekilde ortadan kaybolmuştu! Kaçırılan iş insanı günlerce aç ve susuz bekletilmiş

5 SAAT BAGAJDA TUTULDUM'

Kaçıran kişiler tarafından darp edildiğini öne süren Ömer Aldırmaz'ın, polise verdiği ilk ifadesinde, " Bir iş görüşmesi için Nikfer'e gittim. Güpe gündüz bir anda birileri arkamdan çullandı. Önce kollarımdan kelepçelendim. Önce gözlerimi kapattılar ardından ayaklarımdan bağlayıp bagaja attılar. Gece boyunca yaklaşık 5 saat bagajda tutuldum. Nereye gittiğimizi anlamadım. Bir eve götürdüler, neresi olduğunu bilmiyordum. Ellerim ve ayaklarım bağlıyken polisin seslerini duydum. Beni neden kaçırdıklarını bilmiyorum" dedi.



İŞ İNSANLARINDAN TEPKİ

İş insanı Ömer Aldırmaz'ın iş görüşmesine giderken rehin alınmasına şehirdeki bir çok iş adamı tepki gösterdi. Bazı iş adamları "Gündüz vakti iş adamını ellerini gözlerini bağlayarak rehin alıyorlar. İl'de can güvenliğimiz yoksa nasıl ticaret yapacağız" diyerek duruma tepki gösterdiler.