Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 12 Temmuz Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi verileri meydana gelen son dakika deprem olaylarının ardından merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor. Ege, Akdeniz ve ülkemizin diğer bölgelerinde meydana gelen anlık depremler sonrasında, sarsıntıları hissedenler Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi verilerine erişmek isteyerek deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

12 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ve son dakika deprem olaylarından detaylar şöyle;