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Giriş Tarihi: 12.7.2021 14:22

Dev FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 137 oldu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Dev FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 137 oldu

İzmir merkezli 47 ilde FETÖ’nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 229 şüpheliden 137’si yakalandı. 92 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı bulunan ve başkaca deliller olan 57'si muvazzaf 86 asker ile 143'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplamda 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 2'sinin yarbay, 1'inin binbaşı, 2'sinin yüzbaşı, 8'inin üsteğmen, 5'inin teğmen, 54'ünün astsubay ve 14'ünün uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda 137 şüpheli yakalandı. 92 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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Dev FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 137 oldu
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