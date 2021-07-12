Giriş Tarihi: 12.7.2021 07:02 Son Güncelleme: 12.7.2021 07:06

Dolandırıcılardan yeni yöntem! Avukat tatil yapmak isterken dolandırıldı SEDA NUR GÜNAYDIN

Kırıkkale Barosu avukatlarından Ali Can Çiçek, tatil yapmak için villa kiralamak isterken dolandırıldı. Çiçek, ailece yaz tatilini geçirmek üzere çok bilindik bir uygulama üzerinden bir haftalığına İzmir Çeşme'de villa kiralamak istedi.

Uygulama sürekli hata verince ilan sahibi İsmail A. ile iletişime geçti. İsmail A., ilanın hata vermesine gerekçe olarak 'rezervasyon çakışması' gibi bir gerekçe gösterdi.





Ardından ise ilanda bin 270 lira olan kiralama ücretinden indirim yaparak lüks villanın gecelik fiyatını 950 lira yapabileceğini söyledi.