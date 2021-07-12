Dualar Siraç bebeğe!

Kocaeli Gölcük İlçesi Değirmendere Yalı Mahallesinde, 7 Temmuz günü saat 17:30 sularında yaşanan üzücü olayda, oturdukları 3. kattaki dairenin pencersine çıktıktan sonra aşağı düşen 1,5 yaşındaki Siraç Öz, aile yakınları ve çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan ve Kocaeli'nden İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Siraç'ın durumu ciddiyetini korurken annesi Cansu ve babası Soner'in endişeli bekleyişi sürüyor.

"DUA İSTİYORUZ"

Çocuklarının yanında sağlığına kavuşmasını bekleyen Anne Cansu ve Baba Soner Öz, sosyal medya hesaplarından olay nedeniyle Siraç'ın çok kritik şiddetli bir travma geçirdiğini ifade ederek, "Kocaeli'den İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildik beyin kanaması çok uzun sürdü.hala da durduğu net olarak söylenmiyor. Doktorlar umut vermiyor. Oğlumuz için Allah rızası için herkesten bir dua istiyoruz. Rabbimden umudumuzu kesmiyoruz.Tek umudumuz sizin Gölcük ve Değirmendere halkının aracılığınızla gelecek dualarımız lütfen duyun sesimi oğluma umut olalım" dedi.