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Giriş Tarihi: 12.7.2021 11:11

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 12 Temmuz Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 12 Temmuz Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Temmuz ayının ortasına yaklaşırken evde bakım parasından yararlanan vatandaşlar evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranıyor. Evde bakım parası her ay olduğu gibi bu ayda belli tarihler arasında hesaplara yatacak. E devlet üzerinden il il sorgulanan ve maddi destek için verilen ödenek Temmuz ayında en çok merak edilen konu başlıkları arasında yerini aldı. Bu kapsamda; Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 12 Temmuz Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama işlemleri haftanın ilk günü itibariyle başladı. Evinde hasta, engelli ve yaşlı hastalara bakan 1. derecedeki aile yakınlarına ödenen ödenek ay ay yatırılıyor ve normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılırken bakım parası sorgulamaları e devlet üzerinden yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 12 Temmuz Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşları henüz yatırılmadı. Evde bakım maaşları her ay olduğu gibi bu ayında 15'i yani 15 Temmuz Perşembe itibariyle ödenmeye başlanacak. Dolayısıyla Temmuz ayı ödemeleri henüz başlamadı.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E DEVLET İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MAAŞLAR NE ZAMAN YATIYOR?

Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

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Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 12 Temmuz Evde bakım maaşı yatan iller sorgula
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