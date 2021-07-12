Evde ölü bulunan Ayşe'nin eşi cinayet şüphelisi olarak tutuklandı!

Olay, 8 Haziran'da sabah saatlerinde, ilçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi 613. sokakta meydana geldi. Evde Ayşe Tayurak'ın hareketsiz yattığını gören çocukları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede eve gelen sağlık görevlileri, 8 çocuk annesi Tayurak'ın öldüğünü belirledi, olay yerinde yapılan incelemede de Ayşe Tayurak'ın boynuna sarılı ip tespit edildi.

Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında tanık ifadesi doğrultusunda Ayşe Tayurak'ın eşi Adem Tayurak, geçen cuma gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Adem Tayurak, sevk edildiği adliyede cinayet şüphelisi olarak tutuklanarak Diyarbakır E Tipi cezaevine gönderildi.

ÇOCUKLAR BABALARININ KENDİLERİNE İLAÇ VERDİĞİNİ DOĞRULADI

Ayşe Tayurak'ın kızı Elif Tayurak ile kadınların mücadelesi sonuç verdi. Gösterilen tepkinin ardından çocukların ifadesi doğrultusunda 8 Temmuz günü gözaltına alınan Adem Tayurak Silvan'da alınan ifadesinin ardından tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Çocukların ifadelerinde babalarının kendilerine ilaç verdiğini ve o gece boyunca uyanamadıklarını söyledikleri öğrenildi. Dün ajansımızda yayınlanan haberde de Ayşe Tayurak'ın annesi de torunlarına ilaç verildiğini doğrulamıştı.

"ANNEMİN HAKKI YERDE KALMAYACAK"

Tutuklamayı Ayşe Tayurak'ın kızı Elif Tayurak sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı: "Çok şükür cani tutuklandı. En kısa zamanda müebbet yediğini de göreceğiz. Annemin hakkı yerde kalmayacak."

Gizlilik kararının devam ettiği dosyada henüz otopsi raporunun ise çıkmadığı öğrenildi.