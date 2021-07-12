Felak Ve Nas Suresi Ezberle: Felak ve Nas Suresi Kolay Ezberleme Yöntemi

Günümüzde Ayetel Kürsi'nin ardından en çok okunan surelerden olarak dikkat çekmektedir. Felak ve Nas Suresi, gece yatmadan önce, nazarlardan korunmak ve kazadan, beladan sakınmak için sıkça okunur. Koruyucu özelliğe sahip olan bu iki sure de en faziletli surelerdendir. Felak ve Nas Suresi okumak ya da kolayca ezberlemek isteyenler doğru yerdeler. Kur'an-ı Kerim'in mushaftaki sıralamaya göre son iki suresi olan Felak ve Nas Suresi kolay ezberleme önerilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Felak ve Nas Suresi Kolay Ezberleme

Felak ve Nas Suresi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan en kısa surelerdendir. Her ne kadar böyle olsa da büyük fazilete sahip olduğu için bu iki sureyi de bir an önce ezberlemek ve sık sık okumak isteyenler bu konu hakkında öneriler araştırmaktadır. Felak ve Nas Suresini bir günde kolaylıkla ezberlemek mümkündür. Bu iki sureyi de hızlıca ezberlemek için öneriler şöyle;

İki sureyi aynı anda ezberlemeye çalışmayın. Öncelikle Felak Suresini ezberleyebilirsiniz.

Felak Suresini peş peşe 25 defa dinleyin.

Nas Suresini art arda 25 defa dinleyin.

Dinlerken surenin tecvitli noktalarına kulak verin.

Her iki sureyi de dinledikten sonra aklınızda kalanları bakmadan okumaya başlayın.

Takıldığınız yerler var ise iki sureyi 10 kez daha dinleyin.

Yaklaşık 2 saatte her iki sureyi de ezberlemeniz mümkündür.

Felak ve Nas Suresi Ne Zaman Okunur?

Kur'an-ı Kerim'in en faziletli sureleri arasında yer alan Felak ve Nas Sureleri, vakit namazlarında zammı sure olarak okunabilmektedir.

Koruyucu özelliği olduğu için her türlü tehlikeden, kazadan, beladan korunmak için okunabilir.

Namazların ardından Felak ve Nas Sureleri okunabilir.

Nazarlardan korunmak için her iki sure birlikte okunabilir.

Nas Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbinnâs

Melikinnâs

İlâhinnâs

Min şerrilvesvâsilhannâs

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Minelcinneti vennâs

Felak Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad