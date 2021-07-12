Firari kurbanlıklar timlerden kaçamadı

Kurban Bayramı'na satmak için Bursa'ya getirdiği büyükbaş hayvanları, Hamitler Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda yer alan ahıra koyan Erdal Aldemir isimli hayvan yetiştiricisi, ahırı tamir ederken kapısını açık unutunca 8 büyükbaş hayvan firara kalkıştı. Tek başına hayvanları yakalayamayan Erdal Aldemir, Osmangazi Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. Her yıl Kurban Bayramı'nda olası kurbanlık kaçması durumlarına karşı Osmangazi Belediyesi tarafından oluşturulan 'Kurban Yakalama Timi' anında bölgeye gitti. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde 10 kişilik ekipten oluşan tim, kurbanlıkların kaçtığı ağaçlık alana yayılarak hayvanları aramaya başladı.

TEK TEK İĞNEYLE YAKALADILAR

Kaçan kurbanlıkların yakalanması için uyuşturucu iğne dozajı, havalı tabanca ve halat kullanımıyla ilgili eğitimler alan tim, kısa süre içerisinde hayvanları buldu. Hayvanlara zarar vermemek adına çok dikkatli hareket eden Kurban Yakalama Timi, uyuşturucu iğne kullanarak sakinleştirdiği 8 büyükbaş kurbanlığı başarıyla yakaladı. Kurbanlıklar Veteriner Hekim Kadir Özdemir tarafından kontrolleri yapılmasının ardından sahibine teslim edildi. Hayvanlarının yakalanmasından dolayı büyük büyük mutluluk yaşayan Erdal Aldemir, Osmangazi Belediyesi ve Kurban Yakalama Timi'ne teşekkürlerini sundu.