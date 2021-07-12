Gözler Bayram kararları için Kabine Toplantısı’nda! Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı öncesi alınacak kararlar ve bayram tatili gibi konular merak konusu olurken, gözler Erdoğan başkanlığında düzenlenecek olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, Kurban Bayramı tatilinin süresini açıklaması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak? İşte detaylar;