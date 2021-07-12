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Giriş Tarihi: 12.7.2021 07:52

Gözler Bayram kararları için Kabine Toplantısı’nda! Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak?

Gözler Bayram kararları için Kabine Toplantısı’nda! Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak?

Kurban Bayramı’nın gelmesine kısa bir süre kala gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Bayram takvimini belirlemek ve alınacak kararları duyurmak adına Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan 2 gün önce gerçekleştirilen Diyarbakır programında Kurban Bayramı tatili ile ilgili ise millete seslenişte açıklama yapacağını belirtmişti. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak? Başkan Erdoğan’ın Millete sesleniş konuşması saat kaçta? İşte detaylar;

Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı öncesi alınacak kararlar ve bayram tatili gibi konular merak konusu olurken, gözler Erdoğan başkanlığında düzenlenecek olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, Kurban Bayramı tatilinin süresini açıklaması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak? İşte detaylar;

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantı sonrası Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını açıklaması bekleniyor.

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Toplantının 12 Temmuz Pazartesi günü yapılması kararlaştırılırken, toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak.

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Gözler Bayram kararları için Kabine Toplantısı’nda! Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak?
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